Velilerden MEB'e MESEM tepkisi: 'Göreviniz çocukları piyasaya yönlendirmek değil'

Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:15

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:18

MEB, 9’uncu sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrencilere yıl kaybetmeden MESEM’lere geçme olanağı tanımıştı.Söz konusu olaya veliler tepki gösterdi. Akademik başarısı düşmüş olan 9'uncu sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları derslerden sınav hakkı tanınmasını veya önümüzdeki eğitim öğretim yılı için sorumlu sınıf geçme olanağı verilmesini talep eden Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, "Çocukların mağduriyetlerini bir fırsata çevirerek ucuz iş gücü talebi olan piyasaya yönlendirmek MEB’in görevi olmamalıdır. Oysa MEB’in her zaman çocuklarımızın üstün yararını düşünerek karar alması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca MEB’in bu uygulaması çocuklarımızı bu kritik yaşlarında okula ve eğitime küstürebilecek sonuçlar doğurabileceğini ve sizlerin de birer veli olduğunuzu unutmadan, sorunun çözümüne dönük olumlu yönde adımların zaman kaybetmeden atılmasını biz Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) olarak talep ediyoruz" diye konuştu.