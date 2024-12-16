Ordu’da gece yarısı otomobil aynası hırsızlığı kamerada

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:49

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:49

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, gece saatlerinde bir otomobilin sağ dikiz aynasını saniyeler içinde yerinden sökerek çaldı. Olay, aracın sahibi tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelenince ortaya çıktı.



Olay, Bucak Mahallesi’nde 14 Aralık’ta saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ordu’da bir televizyon kanalında çalışan Sefat Yılmaz, sabah aracına bindiğinde sağ dikiz aynasının yerinde olmadığını fark etti. Önce aynanın mahalledeki çocuklar tarafından düşürülmüş olabileceğini düşünen Yılmaz, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca evinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, gece yarısı bir şahsın aracın yanından geçerek çevreyi kontrol ettiği, ardından aracın sağ tarafına yönelip saniyeler içinde aynayı söküp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından Yılmaz, emniyete giderek şikayette bulundu.

"BİR CEZA ALACAK VE SİCİLİNE İŞLENECEK"



Çalınan aynanın zor bulunan bir parça olduğunu belirten Yılmaz, "Bir tane ayna bin TL civarında. Hırsızın bunu kendi aracında kullanmak için aldığını düşünüyorum, çünkü parça olarak satacak olsa iki aynayı birden alırdı. Maddi durumu kötü olduğunu söyleseydi kendisine yardımcı olabilirdik. Ancak şimdi bir cezası olacak, siciline işleyecek ve hırsız damgası yiyecek” dedi.

“PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE SÖKÜYOR”



Şahsın olay anındaki hızına dikkat çeken Yılmaz, "Keşif yapması ve aynayı sökmesi toplamda 1 dakika bile sürmüyor. 30 saniye içinde aynayı profesyonel bir şekilde alıp uzaklaşıyor. Kamera olduğunu fark etmediği için kimseye yakalanmadan işini tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Olay anı, evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir şahsın aracın yanına gelerek kısa bir keşif yaptığı, ardından sağ dikiz aynasını profesyonel bir şekilde yerinden sökerek hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.