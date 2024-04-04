İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'

"Arka Sokaklar" dizisinde Engin komiseri İlker İnanoğlu hayatını kaybeden babası Türker İnanoğlu hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:14
İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'
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Türker İnanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam’da ve televizyon dünyasında sayısız esere imza atan Türker İnanoğlu için sabah saatlerinde kurucusu olduğu Maslak’taki TİM Show Center’da veda töreni düzenlendi. Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu törende duygusal bir konuşma yaptı.

"Arka Sokaklar" dizisinde Engin komiseri İlker İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı ve "Her şeyi kendisi yapmak isterdi. Çok sert bir babaydı, çok sertti. Hala çocuk gibiydim karşısında. Herhalde vefat ettiği zaman bir rahatlarım, baskı kalkar sanıyordum. Ama çok zormuş. Çok zor. İçimden bir parça kopuyor gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum Mekanın cennet olsun…" dedi.


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