AKP'den 'Milli Park'a kaçak inşaat

AKP’li Kızılcahamam Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ilçedeki Soğuksu Milli Parkı’nda proje çalışması başlattı. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile diğer kurum yetkililerinin sözlü ve yazılı uyarılarına karşın kaçak inşaatın sürdüğüne dikkat çekerek belediyeye “Derhal durdurun” çağrısı yaptı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00
AKP'den 'Milli Park'a kaçak inşaat
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AKP’li Ankara Kızılcahamam Belediyesi, 2022’de Ankara Kalkınma Ajansı’ndan “Soğuksu Milli Parkı- Karagöl Sürdürülebilir Turizm Koridoru Projesi” için 10 milyon TL hibe aldı.

Ancak belediye; Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) hükümlerine aykırı davranarak inşaata başlamak için ilgili kurumlardan izin dahi almadan bölgede inşaata başladı.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile diğer kurum yetkililerinin sözlü ve yazılı uyarılarına karşın kaçak inşaatın sürdüğüne dikkat çekerek belediyeye, “Derhal durdurun” çağrısı yaptı.

TOD’dan yaptığı yazılı açıklamada, “Turizm yatırımı veya kısmi turizm işletmesi belgesi alınmadan, ilgili idarece inşaat ruhsatı düzenlenemez. ‘Bozkırdaki Orman’ olarak adlandırılan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı içerisindeki kaçak inşaat çalışmalarını derhal durdurun” denildi.



AKP kızılcahamam Kızılcahamam Belediyesi Türkiye Ormancılar Derneği

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