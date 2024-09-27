Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mutfak tüpünden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:13

İlçenin Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Ali Bulat (23), ev arkadaşı tarafından evde hareketsiz vaziyette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Memur olduğu öğrenilen Ali Bulat'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Ordu

İlgili Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi
AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesine yine onay verildi

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesine yine onay verildi
Krallar sadece bu pirinci tüketiyordu: Siyah pirinç nedir? Siyah pirinç faydaları neler? Siyah pirinç nerede yetişiyor?

Krallar sadece bu pirinci tüketiyordu: Siyah pirinç nedir? Siyah pirinç faydaları neler? Siyah pirinç nerede yetişiyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler