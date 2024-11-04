Ordu’da kaygan zemin kazaya yol açtı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ordu’da kaygan zemin kazaya yol açtı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:18

Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde, şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 52 AFM 275 plakalı otomobil, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak fındık bahçesine yuvarlandı.

Arkasından gelmekte olan Cihan Ç. idaresindeki 52 DD 450 plakalı otomobil de duramayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Cihan Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #zemin #Ordu

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