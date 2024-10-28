Erdoğan'dan dikkat çeken 'TUSAŞ' açıklaması: 'Ne zaman diyalog zemini güçlense...'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 18:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 18:48

2 saat 10 dakika süren toplantının başlıca gündem maddeleri; TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, ekonomideki gelişmeler ve Orta Doğu'da artan gerilim oldu.

Erdoğan konuşmasında, MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısı ve ardından gelişen TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında, "Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa terör hemen devreye girmiştir. Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Teror baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar" dedi.

Saldırı zamanının tesadüf olmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kazan'a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ'ın Kahramankaz'ın yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiği haberini aldık. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı süreçte tekabül etmesi ayrıca manidardır.

Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde yeni efendiler aradıkları anlaşılıyor. Milletimiz bu saldırılarda nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan alacağımız mesa da zaten olamaz. Bu terör eylemi paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir."

"CEVABIMIZI VERDİK"

Suriye ve Irak'ta TSK ve MİT'in yürüttüğü operasyonlarla TUSAŞ saldırısının cevabının verildiğini belirten Erdoğan, "Terörü kaynağında kurutma stratejisinden geri bir adım asla atmayacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizden kesinlikle kopmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır" şeklinde konuştu.

"İBRET OLMALIDIR"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü hakkında da konuşan Erdoğan, "Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır. 15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ'nün Pansilvanya'daki elabaşının ağababalarının kucağında ölmesi herkese ibret olmalıdır. Bu millete kurşun sıkanlar, sırtından hançerler, milletin evlatlarının kanını dökenler ne bu dünyada ne ebedi alemde iflah olmayacak her zaman lanetle anılacaktır" ifadelerini kaydetti.

"ENFLASYONDAN NEMALANAN BİR KESİM VAR"

Ekonomideki gelişmelere dair de konuşan Erdoğan, enflasyondan 'nemalanan' bir kesim olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Küresel ekonomideki tüm belirsizliklere, bölgemizde artan çatışma ve gerilimlere, kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel gösterilerinde iyileşme kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Avrupa ve ABD dahil tüm dünyayla birlikte ülkemizin başağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. İnşallah bunu devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunları, fısıltı gazetesi, piyasa manipülasyonları ile ceplerini dolduranların tepesine bindik ve binmeye devam edeceğiz.

Üretmeden, riske girmeden paralarına konforlu bir alanda para katmaya alışmışlar. Biz yıllarca bunların istismar zeminlerini ellerinden aldık. Salgının yanısıra biz bir de doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık

Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak da tutsak, ekonomik yansımalarından tamamen uzak tutamadık. Bu tablo enflasyonu fırsata tahvil eden rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Merkez Benkamızın rezervi artıkça bunların eleştirilerinin dozu da arttı. Enflasyonda düşüş eğilimi başlayınca bunların rahatsızlıkları ayyuka çıkmaya başladı. Yalan, yanlış ve manipülatif haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalıştılar."