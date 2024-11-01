Burdur'da feci olay: Çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaatta zemin boşluğuna düşüp yaralanan işçi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da feci olay: Çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:02

Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında 2734 Sokak’ta bulunan inşaatta çalışan işçi Abdullah Erbil (36), dengesini kaybederek ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında düştüğü boşluktan çıkarılan yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #inşaat #Burdur

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