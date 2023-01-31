Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 25 gözaltı

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:22
Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 25 gözaltı
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 32 şüpheliye yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, ekiplerin aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 


Ordu Kökünü Kurutma Operasyonu

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