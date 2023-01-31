Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 25 gözaltı
Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 32 şüpheliye yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, ekiplerin aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
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