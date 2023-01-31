İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:17
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında ifade ile ihbar bulunan, ardışık arama ve avukat mahrem imamlarla telefonla iletişim kurduğu belirlenen 11 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10’u yakalanırken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
 


İstanbul FETÖ/PDY fetö Operasyon

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