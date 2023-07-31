Kars'taki korkunç kazada yeni gelişme: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:50

Bursa-Kars seferi yapan 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars karayolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum’a ulaştırıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 8'E ÇIKTI

Otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.