Ordu’da maden sahaları çoğalmaya başladı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

ORÇEV Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Ordu ilinin de içinde olduğu 45 ilde 181 alanda maden için arama ihalelerinin ve işletme sürecinin başlatıldığının ilan edildiği vurgulandı. Açıklamada, Ordu’nun bütün ilçeleriyle maden, HES, taşocaklarıyla yaşanmaz hale getirilmeye devam edildiği belirtilerek “Dernek olarak bakanlık ve yerel birimlerin sitelerini sürekli inceliyoruz” ifadelerine yer verildi.

EKOLOJİK YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

İkizce ilçesinde yeni bir maden sahasının daha ihale kapsamına alındığı kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Yeni bir tehlikeli durum daha yayımlandı. Bir ilçemizde daha maden sahası ihale edilecekler kapsamına alındı. İkizce ilçemizde İkizce Ünye arasında 211. grupta ihale edilecek alanların listesi içinde 151. sırada yer verilen maden sahası 5.94 hektar olup 17.12.2021 tarihinde ihale edilecek. Aynı tarihte Ünye, Korgan, Fatsa, Kumru arasında bir alanın da ihalesi var. 45 ile 181 alanda yapılacak ihaleler ve işletme çalışmaları yerli ve yabancı şirketlere hizmet anlamına gelmektedir. Bu çalışmalar ekolojik yaşamı tehdit ediyor. İklim değişikliğini tetikliyor. Bu zamana kadar yapılan maden işletmelerinin ormanlara, suya, tarım arazilerine verdikleri zararları yakından biliyoruz. Artık yeter. Doğa ve yaşam alanlarının talan edilmesi durmalı, geleceğimiz yok edilmemelidir. Ordu Çevre Derneği olarak toprağımıza, suyumuza, ormanımıza; geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” l ORDU