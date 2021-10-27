Tire'de sahte raporla maden ocağına karşı direnen halkı kandıracaklardı

İzmir’in Tire ilçesi Kartal Dağı’nda kurulması planlanan maden ocağına karşı çıkan bölge halkı ve çevre örgütleri başlattıkları direnişle ÇED sürecini protesto etti. ÇED toplantısı halktan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Erman Şentürk
27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00
Tire'de sahte raporla maden ocağına karşı direnen halkı kandıracaklardı
Abone Ol google-news

Tire’deki Kartal Dağı eteklerindeki Halkapınar, Mehmetler, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Alaylı ve Akyurt köylerini içine alan ve 194 hektarlık orman arazisinde ruhsatlandırılan 6 ayrı maden ocağı açılmasını öngören proje için mart ayında başlayan ÇED süreci halk engeline takıldı. Maden ocağına itiraz eden yöre sakinleri proje için yapılması planlanan halkın katılım toplantısına izin vermedi. Kartal Dağı Koruma Platformu ve Ege Çevre ve Kültür Platformu öncülüğünde Küçükkale köyü girişinde toplanan yöre halkına Tire Belediyesi, İzmir Barosu ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Toplantı gelen tepkiler üzerine ertelenirken, çevreciler mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

‘YALAN BEYAN’

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Erhan İçöz, “Firma hazırladığı ÇED başvuru dosyasında eylül ayında buradaki ormanlık arazide incelemeler yaptığını belirterek bilgiler paylaşmış. Ancak İzmir Valiliği’nin orman yangınları nedeniyle aldığı karara göre eylül ayında ormanlara girişler tamamen yasaklanmıştı. Yani firma burada ya yanlış ve yalan beyanda bulunuyor ya da kaçak olarak ormana girip ÇED dosyası hazırladılar. Sahte raporla halkı kandıracaklardı” dedi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler