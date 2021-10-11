Akbelen'de farklı maden sahaları birleştirilip tek bir saha haline getirildi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Köylülerin ağaçları kestirmemek için aylardır direndikleri Muğla Milas Akbelen’deki orman talanı için farklı maden sahalarının birleştirile birleştirile devasa bir saha haline getirildiği ortaya çıktı. Sonrasında da farklı sahaların birleştirilmesi ile oluşturulan bu “devasa” sahaya 2041 yılına kadar bakanlık “oluruyla” işletme hakkı verildi.

Milas’taki Yeniköy ve Kemerköy ternik santralları ile linyit maden işletmesi 2014’te özelleştirildi. Özeleştirildiği tarihten bu yana da santrallara kömür sağlayan sahalar ormanlarla kaplı dağların içlerine doğru sürekli genişliyor. Üzerindeki orman örtüsü temizlenip altındaki kömüre ulaşabilmek için kazılıyor.

BAKAN’IN YANITI

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Milas Akbelen’deki 740 dönümlük ormanlık alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye maden işletme izni verildiğine dikkat çekti. Bu nedenle alanın tamamen ağaçsızlandırılmak istendiğini belirten Alban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarına yakıt sağlamak için Milas’ta hangi sahaların ruhsatlandırıldığını, bu ruhsatların yürürlük tarihlerini sordu. Dönmez yanıtında, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin sorumluluğunda bulunan/bulunmuş sahaların Sicil 7, Sicil 32234, Sicil 20058131, Sicil 10413, Sicil 84378 ve Sicil 86541 sayılı ruhsat sahaları olduğunu belirtti. Yanıtta yer alan veriler birçok sahanın birleştirilerek, tek saha haline getirildiğini ortaya koyarken “devasa” boyuta ulaşan sahanın 2041 yılına kadar işletilmesine izin verildiği de belirtildi.