Hayati tehlikesi bulunuyor: Hamile kadını taşıyan ambulans kaza yaptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor: Hamile kadını taşıyan ambulans kaza yaptı
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AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 19:10

Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kadın ile 3 sağlık personeli, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 5 aylık hamile kadın, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.


Etiketler: #Ambulans #Hamile kadın #kaza

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