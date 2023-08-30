Ordu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ayhan Aşık (52) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Fatsa-Kumru kara yolu Hatipli Sapağı mevkisinde A.Ş. (41) kontrolündeki 52 ADA 596 plakalı otomobil ile Ayhan Aşık idaresindeki 34 FES 578 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Savrulan A.Ş.'nin otomobili bariyerlerin üzerine çıkarak, durdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ayhan Aşık, A.Ş. ile araçlarda bulunan M.G. (66) ve E.G. (64), ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Aşık, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
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