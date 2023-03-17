Ordu'da sahile yakın ilçelerdeki yapı denetimlerinde korkutan sonuç

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:47

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:48

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Ordu'da, depreme yönelik çalışmalara hız verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda "Deprem, Doğal Afetler, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı" kurdu.

5 BİNDEN FAZLA BİNA İNCELENDİ

Başkanlık bünyesinde oluşturulan ekipler, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapı denetim çalışması başlattı. Ekipler, 5 binden fazla binayı inceleyerek, riskli binaları belirledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin afet bölgesi olması nedeniyle 1 yıl önce çalışmalara 19 ilçedeki yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesiyle başladıklarını ve deprem tedbirleri kapsamında incelemelere yön verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2000 yılını milat seçiyoruz. Maalesef Ordu'da önemli vakalarla karşılaştık. 2000 yılından önce yapılan inşaatlarda Altınordu'da yüzde 70, Ünye'de yüzde 60, Fatsa'da yüzde 50 oranında risk tespit ettik. 2000 yılından öncesi yapılan binaların hem çimento kalitesi hem demir özellikleri çok fazla. Bu bölge, korozyon bölgesi. Deniz suyu ve rutubetle birlikte buradaki demirlerde korozyonun oluşturduğu riskler var. Bunları bir bütün halinde ele alıp çalışmaları yapıyoruz. Burada daha önceden riskli olarak belirlenen yerler vardı. Oraları kaldırdık ve orada kentsel dönüşe başladık. Denetimlere ağırlık veriyoruz. Kolon kesimleri, kirişlerle oynamalar gibi bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptık."

"BAZI KOLONLAR DELİNMİŞ, KİRİŞTEN BORU GEÇİRİLMİŞ"

Denetimlerde kolonların delindiğinin tespit edildiğini kaydeden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt katlardaki, zemin kattaki marketler, oto galeriler gibi iş yerleri maalesef bilinçsizce işler yapmış. Bazı yerlerde kolonlar delinmiş, kirişten kablo veya boru geçirilmiş. Bunlar çok ciddi riskler. Güçlendirme olmadığı takdirde yıkılması gerekiyor. Bu gibi yanlış işlere göz açtırmayacağız. Gerekli her türlü tedbiri alacağız."