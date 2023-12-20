Ordu’da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:11

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:12

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Altınordu ve Ünye ilçelerinde kaçak silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kuru sıkıdan bozma tabanca, 17 kuru sıkı tabanca, çok sayıda tüfek ve tabanca fişeği, 4 namlu, 11 tabanca üst kapağı ile üst kapağı olmayan 13 tabanca gövdesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan C.Ş. ile R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan R.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.