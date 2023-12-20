Esnafın kabusu olan silahlı çete çökertildi!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:33

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:43

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi’nde geçen Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille cadde üzerinde seyreden saldırganlardan biri taksi durağına ateş açtı.

Saldırı anı kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Şişli polisi kısa sürede plakasını tespit ettikleri aracı bir süre takibe aldı. Araç park halinde olduğu sırada ise, polis operasyon için düğmeye bastı. Araca yaklaşan polis içerisindeki Hacı Bayram A.‘yı yakaladı.

EVDEN SİLAHLAR VE ÇELİK YELEK ÇIKTI

Şahsın üst aramasında ise, ruhsatsız tabanca ile 13 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda taksi durağına ateş açan şüpheli olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Ayrıca şahsın “kasten yaralama” suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. adlı şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.



Şahısların şüpheli hareketlerine devam etmeleri ve aynı adreste kaldıklarını belirtmeleri üzerine evde arama yapıldı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda, bazanın altından çelik yelek, masanın çekmecesinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi, çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. Aramaları ardından bulunan silahlara ve diğer malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ise emniyete götürüldü.

ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan M.A., K.A, N.S. ve M.S. adlı şahıslara, “6136 SKM” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslar ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Taksi durağına kurşun yağdıran Hacı Bayram A. ise ifadesi alınması sonrasında “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.