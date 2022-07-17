Ordu'da soba gazı faciası: 2 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Emin ve eşi Cemile Emlek yaşamını yitirdi.
Ordu'da Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda Emlek ailesinin evinde sobadan sızan gaz iki can aldı. Olay, Emin ve eşi Cemile Emlek'ten bir süre haber alamayan komşularının, evin kapısını açan olmayınca çiftin yakınlarına haber vermesiyle ortaya çıktı.
Eve gelen yakınları kapıyı açıp girdiğinde çiftin yatak odasında hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Emin ve Cemile Emlek'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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