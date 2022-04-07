Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. (36) ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

DHA
07 Nisan 2022 Perşembe, 15:12
Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocukları Nurperi Ö. (8), Yusuf Ö.(15), Gülseren Ö.(10), Hazal Ö. (9), Bahar Ö. (17), Resul Ö. (4), Birgül Ö. (12) ve Songül Ö.(14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 


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