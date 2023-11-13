Ordu’da şüpheli ölüm: Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti
Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte arabada oturduğu sırada dışarı çıkan ve köprüden düştüğü iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Gürecülü Mahallesi Yazkonağı Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Gülseren Ateş (43), arabada oturdukları sırada dışarı çıktı ve bu sırada köprüden aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın, bir arkadaşının yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı bölgede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Kadının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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