Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

Aydın’da hastane duvarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken, kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan çorap çıktı.

(İHA)
21 Nisan 2022 Perşembe, 17:33
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi
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Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Devlet Hastanesi’nin bahçe duvarına bırakılan kadın çantası kısa süreli panik oluşturdu. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi.

PAKETTEN ÇORAP ÇIKTI

Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan kadın çantasından çok sayıda çorap çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.


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