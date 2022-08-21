Ordu’da yamaç paraşütü kumsala düştü

21 Ağustos 2022 Pazar, 22:08

Ordu'da 530 metre yükseklikteki Boztepe’den tandem uçuşu yapmak için hareket eden pilot Veysel K. idaresindeki yamaç paraşütü, inişe geçtiği esnada kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsal alana düştü. Kazada, pilot ve paraşütte yolcu olarak bulunan Elanur G. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.