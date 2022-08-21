Ordu’da yamaç paraşütü kumsala düştü
Ordu’da, Boztepe’den hareket ederek tandem uçuş yapan yamaç paraşütü kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsala düştü. Kazada pilot ve yolcu yaralandı.
Ordu'da 530 metre yükseklikteki Boztepe’den tandem uçuşu yapmak için hareket eden pilot Veysel K. idaresindeki yamaç paraşütü, inişe geçtiği esnada kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsal alana düştü. Kazada, pilot ve paraşütte yolcu olarak bulunan Elanur G. yaralandı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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