Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:30
Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel Baba kostümüyle Amanos Dağları’ndan atladı. 

Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

İniş yaptığı bölgede hediyeler dağıttı. 

Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

Çocukları sevindirmek için Noel Baba kostümü kiralayıp, bohçasına oyuncaklar dolduran yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, Amanos Dağları’nın 1270 rakımlı tepesinden atlayış yaptı.


Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

Yaklaşık 20 dakika sonra Atatürk Anıt Alanı’na iniş yapan Özgüven’i çocuklar şaşkınlıkla karşıladı. Özgüven, çocuklara oyuncaklar dağıttı, beraber fotoğraf çektirdi.


Noel Baba kostümüyle Amanoslar'dan yamaç paraşütüyle atlayıp çocuklara hediye dağıttı

Çocukları yeni yılda sevindirmek için böyle bir etkinlik yaptığını kaydeden Özgüven, “Çok zor günler geçirdik. Yeni yılda inşallah sağlıklı günler geçiririz. Çocukları hiçbir zaman unutmayalım, sevindirelim” dedi.


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