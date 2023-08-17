Ordu’da yangın: 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:01

Ordu'nun Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Okul Caddesi'nde Bülent Egemen Y. (9) ile Nefes Y.'nin (7) evde yalnız bulundukları sırada yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin yatak odasında büyüdü. Dışarıda olan ağabey Muharremcan Y. (16) ile komşuları, evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederken dumandan etkilenen Egemen Y. ile ağabey Muharremcan Y. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Bayramca Mahallesi Muhtarı Cengiz Bahçe, "Biz de yangını sonradan öğrendik ve buraya geldik. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler. Evde çocukların olduğunu ve ailenin olmadığını söylediler. Çocuklarımızda çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta bulunan komşuları çocukları dışarı çıkarmış” dedi.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.