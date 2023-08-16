Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Aksaray'da organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisi ile alevler hızla büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekipler tesisi saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
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