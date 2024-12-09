Ordu’da yangın paniği: Ev küle dönüyordu!
Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bayramca Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın üst katında duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler alevlere müdahale ederek, yangını bir saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Yangın sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri gelerek yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonrası binanın 2’inci katı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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