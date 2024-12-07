Savaştepe’de korkutan ev ve ahır yangını: 600 balya saman kül oldu
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen ve sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin altında bulunan hayvan damında bulunan 600 balya saman yandı. Yangın bitişik nizamda bulunan 3 konut da yangında etkilendi.
Savaştepe ilçesi Yukarı Karaçam Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen ev ve bitişiğinde bulunan dam yangını Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın Bahattin Saykı’ya ait 2 katlı konutta meydana geldi. Üst katta bulunan sobadan çıktığı varsayılan yangın, evin üst katından alt kattaki hayvan damına sıçradı.
3 EV ZARAR GÖRDÜ
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bitişikte bulunan 3 komşu ev de yangından zarar gördü.
Damda bulunan hayvanlar dışarıya çıkartıldı ve damda bulunan 600 balya saman kısmen yanarak zara gördüğü tespit edildi. Yangın ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Etiketler: #Yangın #Balıkesir
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