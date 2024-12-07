Savaştepe’de korkutan ev ve ahır yangını: 600 balya saman kül oldu

Yayınlanma: 07.12.2024 - 11:27

Güncelleme: 07.12.2024 - 11:28

Savaştepe ilçesi Yukarı Karaçam Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen ev ve bitişiğinde bulunan dam yangını Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Bahattin Saykı’ya ait 2 katlı konutta meydana geldi. Üst katta bulunan sobadan çıktığı varsayılan yangın, evin üst katından alt kattaki hayvan damına sıçradı.

3 EV ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bitişikte bulunan 3 komşu ev de yangından zarar gördü.

Damda bulunan hayvanlar dışarıya çıkartıldı ve damda bulunan 600 balya saman kısmen yanarak zara gördüğü tespit edildi. Yangın ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı.