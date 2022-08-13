Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 kişi yaralı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:31

Kaza, Fatsa-Kumru yolu Ayazlı Mahallesi Kızıalcasu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam Y.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nden aşağı uçarak bir ağaca takılı kaldı.

Kazada yaralanan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatsa-Kumru yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.