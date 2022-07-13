Ordu'daki otogardan 12 yıldır hiç otobüs kalkmadı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde özel şahıslardan 20 yıllığına kiralanarak yapılan otogardan 12 yıldır hiç otobüs hareket etmedi.12 yıldır atıl olan otogar arazisinin kirası ise kiralanan şahıslara her ay düzenli olarak ödendi.

Cemil Ciğerim
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00
Ordu'daki otogardan 12 yıldır hiç otobüs kalkmadı
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Ordu’nun Aybastı ilçesinde 2009-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan İzzet Gündoğar, başkanlığı döneminde Ortaköy Mahallesi ve Çukur Mahallesi arasında bulunan alanda özel kişilere ait araziyi 20 yıllığına kiralanarak otogar inşaatına başlandı.

İnşaat yaklaşık iki yıl sürdü. Ancak 12 yıldır hiçbir araç hareket etmedi. Arazi sahiplerine ise kiralar ödenmeye devam etti. Bir dönem iki yıllığına Aybastı Devlet Hastanesi’nin geçici hizmet binası olarak kullanılan otogar binası, bir dönem de Tekstil Park Projesi’ne dahil edilmiş olsa da projenin hayata geçmemesi nedeniyle kaderine terk edildi. 


Ordu Otogar Aybastı
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