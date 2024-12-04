Ordulu Muhtar, mahallesindeki vefat edenlerin anılarını fotoğraf ve eşyalarla yaşatıyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:54

Ordulu Muhtar, Mahallesindeki Vefat Edenlerin Anılarını Yaşatmak İçin Önemli Bir Çalışma Başlattı

Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nin muhtarı Serkan Ümit Aybastı, 2019 yılında göreve geldikten sonra, mahallede vefat edenlerin anılarını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Aybastı, mahalle sakinlerinin geçmişte kullandığı eşya ve araç gereçleri, vefat edenlerin fotoğraflarıyla birlikte Beyli Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nde sergilemeye başladı.

VEFAT EDENLERİN ANILARI DERNEK LOKALİNDE YAŞATILIYOR

Muhtar Aybastı, vefat eden mahalle sakinlerinin fotoğraflarını ve günlük yaşamlarında kullandıkları kazan, ibrik, çapa gibi eşyaları dernek lokaline astı. Bu sayede, derneğe gelen ziyaretçiler, geçmişteki komşularını ve akrabalarını hatırlayarak anılarını tazeliyor. Aybastı, özellikle il dışından gelen kişilerin bu fotoğrafları görünce geçmişi yad ettiklerini belirtti.

YENİ NESİL ESKİ NESLİ TANIYOR

Aybastı'nın başlattığı bu anlamlı çalışmaya mahalle sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Beyli Mahallesi sakinlerinden bazıları, dernekte gördükleri fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürüyor. Ayrıca, derneğin bir bölümünde eski muhtarların fotoğraflarının sergilenmesi de büyük takdir topluyor. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, bu çalışmanın mahalledeki birlikteliği güçlendirdiğini ve geçmişin hatırlanmasını sağladığını ifade etti.

GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA

Beyli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Kontaş, dernek lokalinde köyün geçmişinin ve geleceğinin bir arada görülebildiğini belirterek, "Yeni neslin eski nesli tanıması çok güzel bir şey" dedi. Mahalle sakini Halil Güler ise, vefat edenlerin fotoğraflarının ve eski araç gereçlerin sergilendiği bölümü beğenerek, bu çalışmaların mahalledeki tüm nesiller için değerli olduğunu dile getirdi.