Organ bağışına dikkat çekmek isteyen sergi İstanbul Sanat Müzesi’nde: Tematik değil ‘gönülmatik’...

Haliç Tersanesi’nde yer alan, kamusal çağdaş sanat müzesi İstanbul Sanat Müzesi, değerli ve anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor: “Bağışla Beni N’olur”... Değerli ve anlamlı, çünkü sergi, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkıyor. 64 sanatçı, farklı ortamlarda üretilmiş güncel eserlerini, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak organ bağışının önemini görünür kılmak ve sessiz çığlıkların duyulması için sanatseverlerle buluşturuyor.

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından yaşama geçirilen, 23 Ağustos’a kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00- 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek serginin düzenleyiciliğini ise Ali Gün Yıldırım üstleniyor.

ANLAM VE HEDEF

Sergiyi gezerken şu bilgilerle donatılan duvar, durup düşünmeye itiyor: “Türkiye’de yaklaşık 33 bin insan, yaşama tutunabilmek için organ nakli bekliyor. Son bir yılda beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 351 kişinin yalnızca yüzde 20.4’ünün ailesi organ bağışına onay verdi. Bu da 1871 potansiyel donörün, beraberinde taşıdığı yaşam olasılıklarıyla birlikte toprağa karıştığı anlamına geliyor.” Bu küçük bilgilendirmenin ardından gezilen sergi, o andan itibaren anlamını buluyor.

Sergiler “tematik” olur, ancak “Bağışla Beni N’olur”un düzenleyicisi Ali Gün Yıldırım’ın konuşmasındaki, “Bu sergi tematik sayı değil, gönülmatik” sözü, amaçlanan hedefi en net haliyle özetliyor.

64 SANATÇI SERGİDE;

Adil Salih, Ahmet Vehbi Doğramacı, Ahu Akgün, Ali Gün Yıldırım, Antonio Cosentino, Ayça Telgeren, Beyza Boynudelik, Betül Akzambaklar, Bilal Hakan Karakaya, Buket Güreli, Burcu Erden, Can Aytekin, Cengiz Üstün, Çağrı Saray, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Derya Ülker, Dilara Gürener, Ekber Sürsal, Elif Çelebi, Emel Başarık, Ercan Kizir, Evrim Kavcar, Evrim Özeskici, Fatih Temiz, Fulya Çetin, Gazi Sansoy, Genco Gülan, Gizem Sezen Özçelik, Gökay Günindi, Güler Güçlü, Hakan Gürsoytrak, Halil Yavuz Ertürk, Haşim Nur Gürel, Levent Türkan, Memed Erdener, MeMeT Güreli, Merve Vural, Murat Akagündüz, Murat İrtem, Neslihan Pala, Özgür Korkmazgil, Pınar Soytürk, Saadet Sorgunlu, Saim Erken, Salih Keleş, Sedef Özge, Seçil Erel, Selçuk Fergökçe, Selim Birsel, Semia Öztürk, Serdar Şencan, Sevgi Yanar, Seyfi Arıkan, Seyhan Musaoğlu, Şive Neşe Baydar, Tan Cemal Genç, Taner Güven, Tuğçe Diri, Uğurcan Ataoğlu, Volkan Kızıltunç, Zeycan Alkış, Zeynep Abacı ve Zulal’in yapıtları bulunuyor.