Organ ticaretinden 14 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:27

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:27

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün İzmir'de denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Çekiç, emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çekiç, tutuklandı.