Organ ticaretinden 14 yıl hapisle aranan firari yakalandı
İzmir'de, 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç (56), polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün İzmir'de denetim yaptı.
Yapılan kontrollerde 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç, polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Çekiç, emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çekiç, tutuklandı.
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