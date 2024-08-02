Organ ticaretinden 14 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İzmir'de, 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç (56), polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:27
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Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün İzmir'de denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Çekiç, emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çekiç, tutuklandı.

 


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