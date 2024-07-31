Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’tan ‘katliam yasası’na tepki: ‘Hapis cezası ile karşılaşmaya hazırım’
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Meclis'ten geçen 'katliam yasası'nı uygulamayacaklarını belirterek, "Bunun CHP’li olmakla da bir ilgisi yok, insan olmakla bir ilgisi var. Hapis cezası ile karşılaşmaya razıyım” ifadelerini kullandı.
AKP ve MHP oylarıyla Meclis'te kabul edilen ve sokak hayvanlarını öldürmeyi öngören kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen kanuna tepkiler gelmeye devam ediyor.
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halk TV'de Yeni Bir Sabah programına katılan Dedetaş, kararı uygulamayacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bunun CHP’li olmakla da bir ilgisi yok, insan olmakla bir ilgisi var. Bu siyaset üstü bir konu. Hiçbir insanın vicdanı bir canlıyı öldürmeye yetmez diye düşünüyorum. Vicdan sahibi hiç kimse bunu yapamaz. Hapis cezası ile karşılaşmaya razıyım. Düşünüp düşünüp bunalıma girme noktasına geliyorum. Çünkü bu çok zor bir şey."
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