Organize suç örgütü elebaşısının oğlu ile yeğenine silahlı saldırı

Elazığ Cezaevi’nde, organize suç örgütü elebaşılığından hükümlü bulunan Kadir İnan’ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan, Ankara’da silahlı saldırıya uğradı. Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı.

ANKA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:43
Organize suç örgütü elebaşısının oğlu ile yeğenine silahlı saldırı
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Olay, saat 03.00 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Elazığ Cezaevi’nde hükümlü bulunan Kadir İnan’ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırıda, Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


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