Organize suç örgütü elebaşısının oğlu ile yeğenine silahlı saldırı
Elazığ Cezaevi’nde, organize suç örgütü elebaşılığından hükümlü bulunan Kadir İnan’ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan, Ankara’da silahlı saldırıya uğradı. Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Elazığ Cezaevi’nde hükümlü bulunan Kadir İnan’ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda, Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!
- İktidar 'emekli'yi genel seçime hazırlıyor
- 'Vergisiz' firmalar gündem oldu, Bakanlık açıklama yaptı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Sınır 20 bini de geçti!