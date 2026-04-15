'Örgüt üyesi' suçlaması olmayan tutukluların telefon sınırlaması kaldırıldı

15.04.2026 08:27:00
Batuhan Serim
İBB dosyası kapsamında tutuklu bulunan 27 ismin yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde uygulanan süre sınırlaması kaldırıldı. Bu isimler arasında, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Çağlar Türkmen ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da bulunuyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, İBB dosyası kapsamında tutuklu bulunan bazı sanıkların yakınlarıyla telefon görüşmelerine getirilen süre kısıtlamasına ilişkin yeni bir karar aldı.

Mahkeme, iddianamede “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilmeyen tutuklular yönünden mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesine hükmetti. 

Bu kapsamda, aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Çağlar Türkmen ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın da bulunduğu toplam 27 kişi hakkında uygulanan iletişim kısıtlamasının kaldırılması için ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazıldı.

Kararla birlikte, söz konusu tutukluların yakınlarıyla telefon görüşmelerinde uygulanan süre sınırlaması kaldırılmış oldu.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #telefon #Aykut Erdoğdu #İBB Davası

İlgili Haberler

Tahliye edilmişti: İBB'nin 44 yıllık zabıta müdürü Nazan Başelli görevine döndü İBB’de 44 yıldır görev yapan ve son olarak Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak hizmet veren Nazan Başelli, 338 günlük hukuki sürecin ardından görevine döndü. Başelli, mesaisine yeniden başladı.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 20'nci gün: İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan dikkat çeken savunma İBB Davasında bugün duruşmaların 6. haftasına girildi. Geçen haftalarda 18 ismin tahliye edilmesinin ardından celseler, tutuklu isimlerin savunmalarıyla sürdü. Bugünkü celsede İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın yarım kalan savunmasına devam etti. İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...
Cumhuriyet Silivri'de... İBB davasında 21'inci gün: 'Denetimler sayesinde Sayıştay ile akraba olduk' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 414 ismin yargılandığı İBB davasının 21. oturumu görüldü. Duruşmada savunma yapan reklamcı Esra Bayrak, İBB yönetimiyle ilişkisi olmadığını belirterek "İBB'de yönetim değiştikten sonra ilk defa İBB'ye iş yapan bütün ajansları ‘kesin birinin bir şeyidir’ mantığıyla bir torbaya doldurmuşlar" dedi. Tutuklu sanık KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da göreve geldiğinden beri Sayıştay denetimlerinin sıklaşmasına vurgu yaparak "Sayıştay'la akraba olduk. Şirketin verdiği kiralık aracı bile sordular ama buldukları tek şey benden önceki dönemlere ilişkin oldu" dedi.