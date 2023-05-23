Orhan Bursalı cumhuriyet TV'de o sözleri anımsattı: "Sinan Oğan seçmenini aldattı!"

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:15

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:07

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu açıklamadan bir gün önce ATA İttifakı dağılmış, ittifakın bileşenlerinden Zafer Partisi'nin, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri sürerken Adalet Partisi Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, konuya dair gelişmeleri Cumhuriyet TV'de yorumladı.

Bu açıklamayı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Orhan Bursalı, Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ilk turda Erdoğan'ı tercih etmediğini, ikinci turda da etmeyeceğini savundu.

ATA İTTİFAKI'NI İKNA İÇİN 'YÖNETİM KADROSUNDA YER ALABİLİRİZ' DEMİŞTİ!

ATA İttifakı'nın dağılma sebebini Cumhuriyet TV'de açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Sinan Oğan bana 'Yönetim kadrosunda görev alabiliriz' dedi. Ben de 'AKP karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Makam veriyorlar diye mi tercih edeceğiz?' dedim. Siyasi ahlakıma uygun olmadığını ifade ettim. Sinan Oğan, Gaffar Okkan’ın hesabını nasıl verecek? ifadelerini kullandı.

"SİNAN OĞAN SEÇMENE KAZIK ATTI"

Sinan Oğan'ın "Cehennemin kapılarını kapatacağız" gibi söylemlerinin Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceklerine işaret ettiğini belirten Orhan Bursalı, "Seçmen de bu söylemlere göre oy verdi. Seçmenlerini aldattığını, sokak ağzı olacak ama kazık attığını düşünüyorum. Tek adam rejimine karşı iddialı bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyorsunuz, üç milyona yakın seçmen size güvenerek oy veriyor, bu seçmeni aldatmadır. Sinan Oğan'a soruyorum: Sana oy veren seçmen doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyi bilmiyor muydu da siz kalkıp bu seçmeni Cumhur İttifakı'nın katarına takıyorsunuz? Bu değerlendirmeleri Sinan Oğan'a oy veren seçmenler de yapıyor. Seçmen kitlesinin 0,5'lik oranı belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir, büyük bir kesimi vermeyecektir, Sinan Oğan'ı silip attılar" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNDÜ"

Sinan Oğan'ı eleştiren Bursalı, "Bu demektir ki, Sinan Oğan, tek adam rejimine, ekonomiyi çökerten politikalarına, yaşadığımız büyük adaletsizliklere ve eşitsizliklere onay veren bir insanmış. Bunları önceden söyleseydi üçüncü bir aday olarak ortaya çıkmasına gerek kalmazdı, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı ile yola çıkar ve ona güç katardı. Seçmenini, ülkesini, geleceği, gençleri değil sadece kendini düşünen bir figür var karşımızda. Kişisel geleceği doğrultusunda karar verdi. Cumhurbaşkanı pazarlık olmadığını söylese bile, Erdoğan'ın kazanması durumunda birkaç ay içinde Sinan Oğan'ın önemli yerlere geleceğini göreceğiz. Sinan Oğan'ın Rusya ile yakın ilişkileri var. Çin ve Azerbaycan gibi otokrat rejimlerin destekleyicisi konumunda. Bu isim tabi ki gidip Erdoğan'ın yanında yer alacaktı" yorumunda bulundu.

HEDEF MHP BAŞKANLIĞI MI?

Sinan Oğan'ın MHP geçmişini anımsatan Bursalı, "Erdoğan'ın kazanma ihtimali daha fazla diye düşünmüş ve beş yıl boyunca önünün kapanacağını hesaplayarak bu kararı vermiş olabilir. Sinan Oğan MHP başkanlığına da oynamıştı. Devlet Bahçeli buna kızıp Sinan Oğan'ı kapının önüne koymuştu. MHP'nin başına geçmek için bir bekleyişe gireceğini varsayıyorum. Azerbaycan başkanı Aliyev'in kendisine Erdoğan'a destek vermesi konusunda ricada bulunduğu şeklinde kulisler de dolaşıyor" şeklinde konuştu.

"AKP HİZBULLAH'I İNŞA EDİYOR"

Orhan Bursalı, Sinan Oğan'ın daha önceden söylemiş olduğu "Hüda-par ile aynı sandığa bir ülkücü kessen girmez" ifadelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözler kendisinin ne kadar ülkücü olduğu konusunda da bir soruyu ortaya getiriyor. Ülkücülük farklı kılıklara girebiliyor. MHP de Hüdapar'dan şikayetçi olduğu halde, mesela Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi, yeminin değiştirilmesi, Türk kelimesinin çıkarılması gibi noktalarda ayrı düşmelerine rağmen Hüda-par'ın ittifaka dahil olmasına hiçbir şey söylemedi. Hatta şunları söyledi 'Hüda-par Hizbullah ile ilişkisi olmadığını söylüyor' dedi. Bu Meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin en gerici meclisi olacak. Hizbullahçılar, kafa kesenler, domuz bağcılar. Adalet Bakanlığı ve Erdoğan'ın olur vermesiyle hepsi adım adım serbest bırakıldı. İktidar Hüda-par'ı yani aslında Hizbullah'ı inşa ediyor."