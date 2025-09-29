Orkun Özeller’in itirazına ret: 'Kabus senaryosu yazılsa bu kadar olurdu'

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 12 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller’in tutukluluğa itirazı reddedildi.

Tutukluluğa yapılan itirazı inceleyen İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Eylül 2025 tarihli tutukluluk kararının, gösterilen gerekçesine göre yasaya uygun olduğu sonucuna vardı.

"HER MAHKEME ZAPTI, TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR İÇERİR"

Cumhuriyet’e konuşan ve Özeller’e yönelik tutuklama kararında tutuklama gerekçesi olmadığına dikkat çeken avukat Doğukan Kozan, “Gerekçesiz bir tutuklamaydı. İtirazımızı inceleyen Mahkeme de mevcut olmayan gerekçeyi usule ve yasaya uygun buldu” dedi.

Karara “Hukuki bir kabus senaryosu yazılsa bunun gibi olurdu” sözleriyle tepki gösteren avukat Kozan, sözlerine şöyle devam etti: “Her Mahkeme zaptı, tarihe düşülen notlar içerir. Bizim düştüğümüz notlar açısından vicdanımız rahat ve inanıyorum ki tarihin mahcubiyet yaşatacağı tarafta değiliz. Mahcubiyet yaşayanlardan da olmayacağız.”

Orkun Özeller, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.