Orman içindeki prefabrik evde kalan hükümlü yakalandı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 16.03.2024 - 12:42

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 suç kaydı olan ve 9 ayrı suçtan aranan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan A.P’nin Döşemealtı ilçesinde orman içinde prefabrik bir evde kaldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, A. P’yi yakalayarak gözaltına aldı.