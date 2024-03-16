Orman içindeki prefabrik evde kalan hükümlü yakalandı

Antalya’da 9 ayrı suçtan aranan, 30 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, orman içinde kaldığı prefabrik evde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:42
Orman içindeki prefabrik evde kalan hükümlü yakalandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 suç kaydı olan ve 9 ayrı suçtan aranan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan A.P’nin Döşemealtı ilçesinde orman içinde prefabrik bir evde kaldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, A. P’yi yakalayarak gözaltına aldı.


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