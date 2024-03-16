Son dakika... İranlı suç örgütü elebaşı Sait Emiri, Türkiye'de yakalandı!

Son dakika haberi... Bakan Ali Yerlikaya, "İran'da, yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan Sait Emiri, düzenlenen 'KARTEL-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı" açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 08:50
Son dakika... İranlı suç örgütü elebaşı Sait Emiri, Türkiye'de yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartel-6 Operasyonu'na ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'KARTEL-6' operasyonuyla İzmir’de yakalandı

Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu kişi 4 tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı."


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