Orman yangını sürerken… AKP’nin il başkanı göbek attı, dolar saçtı!
AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in, Alanya’da çıkan yangın sürerken partisinin Aksu Meclis Üyesi ve Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Emin Bal’ın oğlunun düğününde oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında çıkan yangın ilk tespitlere göre 190 hektar alan zarar gördü. Gece boyunca süren yangında vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Ancak yangının sürdüğü sırada Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Emin Bal’ın oğlu Mehmet Çınar’ın sünnet düğününe parti yöneticileriyle birlikte katılan AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in pistte oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Antalya’nın yerel basınından Gün Haber’in aktardığına göre, Emin Bal il başkanı ile bir süre karşılıklı göbek attıktan sonra cebinden çıkardığı bir tomar doları Ali Çetin’in başından aşağı atmaya başladı.
Davul zurna eşliğinde pistte oynayan il başkanına, etrafında bir çember oluşturan bazı parti yöneticilerinin de alkışla tempo tuttuğu görüldü.
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