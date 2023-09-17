AKP'nin İstanbul’dan 2024 seçim şarkısı belli oldu

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçim kampanyasının ilk seçim şarkısını paylaştı. "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı AKP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:25
AKP'nin İstanbul’dan 2024 seçim şarkısı belli oldu
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AKP İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, söz konusu şarkıyı “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniden İstanbul” şarkısının klibi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinden oluşuyor.


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