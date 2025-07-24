Orman yangınına müdahale ediyorlardı: Ankara'da şehitlere son veda

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na sevk edildi.
Yangında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri Bayram Eren Aslan, Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, Muharrem Can ve İlker Onarıcı için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından tören düzenlendi.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve çok sayıda siyasetçi katıldı.