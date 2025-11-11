Orman yangınını fark eden yurttaş alevlere kamyonundaki sütlerle müdahale etti

Denizli Honaz'da, kamyonuyla ilçenin Aydınlar mevkisinden geçerken ormanlık alandaki yangını gören süt toplayıcısı Ekrem Eşmeli'nin alevlere müdahale için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü.

Eşmeli, yangına müdahale için süt tankındaki sütleri hortumla yangına sıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen Denizli Orman Bölge Müdürleri ekipleri gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinini müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

"OLAN BİTEN SÜRÜ ORADA HARCADIK"

Bölgedeki köylerden süt toplayan Eşmeli, daha sonra yaptığı açıklamada, yangını görünce dallarla söndürmeye çalıştığını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de su motorunu çıkardım. Tanktaki sütle söndürmeye çalışırken vatandaşlar geldi, onlar da yardımcı oldular. Yangını sütle söndürmek zorunda kaldık. Olan biten sütü orada harcadık. Elimizden geleni yaptık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız için normal bir şey" dedi.