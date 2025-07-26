Orman yangınları nedeniyle Bursa ve Karabük'te bazı yollar trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa ve Karabük’te meydana gelen orman yangınları sebebiyle bazı yol kesimlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Bursa’nın Gürsu ilçesi Karahıdır Mevkii'nde çıkan yangın nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu’nun Yıldırım Kavşağı ayrımı ile Turanköy (Yenişehir Ayr.) Kavşağı arasındaki bölümler ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, D-200 Devlet Yolu’nun Erdoğanköy-Kestel kesimine yönlendiriliyor.
Öte yandan, Karabük-Eskipazar-Ankara yolunun 0-35. kilometreleri arasındaki bölüm de yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Ulaşımın Devrek veya Kastamonu üzerinden sağlandığı belirtildi.