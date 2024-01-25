Ormana odun kesmeye gitti, ölü olarak bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormana odun kesmeye giden Emin Selek (74), ormanda ölü olarak bulundu, Selek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana odun kesmeye giden Emin Selek evine geri dönmedi.
Selek'ten haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek arama yaptı. Yakınları Selek’i orman içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Selek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Selek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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