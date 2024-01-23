Samsun’da şüpheli ölüm... Evinde ölü bulundu!

Atakum ilçesinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Enver Dursun, evinde ölü bulundu. Dursun'un ölümünün şüpheli bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:59
Samsun’da şüpheli ölüm... Evinde ölü bulundu!
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Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi’nde feci bir olay meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Enver Dursun’un (57) kaldığı kapıcı dairesindeki evinde cansız bedeni bulundu. Dursun’un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enver Dursun’un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


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