48 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Muğla’nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ulaşılamayan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral, evinde ölü bulundu.
Olay, Milas ilçesi Emek Mahallesi Su Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşuları Rüstem Ferit Demiral’a (48) ulaşamadı.
Demiral’dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, evde Demiral’ı yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demiral’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Demiral’ın ölümünün belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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