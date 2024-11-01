Ormanda 146 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
Samsun'un Bafra ilçesinde ormanda 146 kilo kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden Devrim Kesimoğlu (47) tutuklandı., S.Y. (65) serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. ve Devrim Kesimoğlu’nun Kapıkaya Mahallesi’ndeki ormanda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nın da helikopter desteğiyle dün düzenlenen operasyonda 146 kilogram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Devrim Kesimoğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, S.Y., ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: #Orman #esrar #Operasyon
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